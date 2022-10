Bundesparteitag der Grünen: Rückendeckung für AKW-Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Atomkraft-Debatte Grüne stützen Robert Habeck: Zwei AKWs sollen in Reserve bleiben Von dpa | 15.10.2022, 07:57 Uhr

Die Atomkraftdebatte sorgt für Reibereien in der Ampelkoalition. Bei ihrem Bundesparteitag sprechen sich die Grünen für Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck aus, zwei AKWs in Reserve zu halten und machen eine Ansage an SPD und FDP.