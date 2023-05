Die Vorbereitungen für Nato-“Air Defender 2023“ laufen auf Hochtouren: Am Dienstag landete eine Boeing C-17 der US-Air National Guard in Jagel (Schleswig-Holstein). Sie wird in den nächsten Tagen noch öfter den Fliegerhorst ansteuern.

Foto: Kästner/Bundeswehr up-down up-down