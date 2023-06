Tage des Donners: Seit Montag findet unter deutscher Führung die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato statt. 250 Flugzeuge und 10.000 Soldaten aus 25 Nationen trainieren vor allem im Norden die Verteidigung nach einem simulierten Angriff auf das Bündnisgebiet.

Deutschland ist unter anderem mit seinen Eurofightern an der Übung beteiligt. Während die meisten Menschen die Übung nur von unten sehen und vor allem hören, werfen wir einen Blick ins Cockpit: Was tragen eigentlich die Eurofighter-Piloten im Einsatz?

Schicht für Schicht mehr Hightech

Es geht harmlos los: Unter der Fliegerkombi tragen die Piloten Funktionsunterwäsche, die bei bestimmten Wetterbedingungen auch Thermo-Qualitäten haben muss. Die Fliegerkombi der Eurofighter-Piloten selbst verfügt über keinen Klett und möglichst wenige Taschen, damit die Piloten nicht irgendwo hängenbleiben: In Frage kommt hier vor allem der Anti-G-Anzug, den die Piloten darüber tragen.

Das Neunfache des eigenen Körpergewichts

Der wiederum hat es in sich. Anti-G bezieht sich auf die G-Kraft, der die Piloten während des Fluges vor allem bei engen Kurven, starker Beschleunigung und im Luftkampf ausgesetzt sind: „In einer Achterbahn haben Sie vielleicht 3,5 bis maximal 4 G. In einem Eurofighter können es bis zu 9 G sein“, sagt Stabsfeldwebel F., der als Techniker bei der Luftwaffe zuständig für die persönliche Schutzausrüstung der Eurofighter-Piloten und die damit verbundenen Rettungssysteme ist – und nach einer aktuellen Richtlinie der Bundeswehr seinen Nachnamen nicht nennen darf.

Die G-Kraft ist deshalb so gefährlich, weil sie dafür sorgt, dass das Blut aus Kopf und Oberkörper in die unteren Extremitäten sackt und das Gehirn nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt wird. Die Folge können Blackouts, Sehstörungen und Bewusstlosigkeit sein. Dafür trainieren die Piloten: „Ein Eurofighterpilot muss 15 Sekunden lang 9 G in einer Humanzentrifuge aushalten, ohne ohnmächtig zu werden“, sagt Stabsfeldwebel F.

Pressluft aus dem Schlauch

Der Anti-G-Anzug wiederum sorgt dafür, dass das Absacken des Blutes in die untere Körperhälfte verhindert wird. Dafür wird mit integrierten Luftpolstern in der Hose Druck auf die Gefäße, insbesondere im Bauch-, Ober- und Unterschenkelbereich aufgebaut. Die Pressluft dafür kommt aus einem Schlauch im Sitz, der mit dem Anzug verbunden ist. Die Luftzufuhr wird automatisch je nach geflogenem Manöver reguliert.

Dick eingepackt: Ein Pilot im Anti-G-Anzug vor seinem Eurofighter. Foto: Bundeswehr/Kraatz

Eine Gegendruckweste komplettiert das Outfit, in ihr ist eine Schwimmweste integriert, die sich bei Wasserkontakt automatisch aufbläst. Auch eine Notfallausrüstung ist darin enthalten, unter anderem eine Trillerpfeife, Erste-Hilfe-Set, Taschenmesser und Signalpistole.

Schleudersitz mit Schlauchboot

Muss der Pilot den Schleudersitz betätigen, wird er mit bis zu 18 G aus dem Flugzeug geschleudert. Im Sitz verbaut ist für solche Fälle weitere Notausrüstung: So verfügt der Pilot unter anderem über ein Schlauchboot, falls er mit seinem Fallschirm im Wasser landet.

Filmfehler bei „Top Gun“

Der Pilot trägt außerdem Spezialstiefel, Handschuhe – und einen Helm samt Atemmaske. Hier wird er bei Bedarf druckbeatmet, in der Maske ist außerdem das Mikrofon des Funkgerätes verbaut – mal locker die Maske vorm Gesicht baumeln lassen und erst kurz vorm Angriff umzuschnallen wie bei „Top Gun“ funktioniert hier offensichtlich nicht: „Das ist ein Filmfehler bei Top Gun“, sagt Stabsfeldwebel F.und lacht. „Der Pilot muss die Maske immer tragen.“

Auch bunt lackierte Helme wie in den USA sind in Deutschland nicht erlaubt. Die „Call Signs“, also die Rufnamen der Piloten, stehen auch nicht vorne drauf – so viel also zu Top Gun im Eurofighter.

Ein Soldat von der Instandsetzungs- und Elektronikstaffel beim Taktischen Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke" überprüft den HEA-Helm (Head Equipment Assembly) eines Eurofighter-Piloten. Foto: Bundeswehr/Schmidt

Der Helm wiederum ist eine weitere Lebensversicherung für den Piloten. So ist gerade in Start- und Landephasen möglicher Vogelschlag eine Gefahr. „Ein Vogel könnte beim Aufprall im schlimmsten Fall das Panzerglas durchschlagen, die Splitter und der Vogel fliegen dann mit 400 bis 500 Km/h durchs Cockpit. Der Pilot würde wahrscheinlich nicht unverletzt da rausgehen, aber die Verletzungen werden durch den Helm minimiert.“

Vor dem Start muss die Maske auf: Tom Cruise in „Top Gun" 1986. Foto: Imago Images/United Archives

Die gesamte Ausrüstung der Piloten funktioniert wiederum nur im Verbund: Helm, Maske und Visier gehören zusammen. Drei verschiedene Helmmodelle gibt es für den Eurofighter, der modernste hat ein Head-Up-Display, das dem Piloten jederzeit alle wichtigen Informationen anzeigt, auch wenn er den Kopf dreht.

So kann der Pilot etwa beim sogenannten HEA-Helm auch seine Kurzstreckenraketen auf ein Ziel ausrichten, in dem er dort hinschaut: „Er muss nicht den Eurofighter drehen, sondern nur den Helm“, erklärt Stabsfeldwebel F. High End, allerdings aus den 1990ern – wie der Eurofighter selbst.

Mehrere Schichten Spezialkleidung, Stiefel, Maske, Helm, über Schläuche verbunden mit dem Sitz und all das in einem engen Cockpit zwischen Knöpfen, Schaltern, Bildschirmen, Steuerknüppel und Kabinendach – der Kampfanzug für Eurofighter-Piloten ist nichts für Klaustrophobiker, so viel steht fest.