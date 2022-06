Die AfD-Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel im Bundestag FOTO: Michael Kappeler Analyse zu Parteitag in Riesa Verschwindet die AfD bald in der Versenkung? Von Tobias Schmidt | 17.06.2022, 07:00 Uhr

Wahlschlappen in West und Ost, Dauerzoff um Rechtsextremist Björn Höcke, eine verzagte Parteiführung: Die AfD hat massiv an Bedeutung verloren. Der Parteitag in Riesa soll das ändern.