Bundesinnenministerium reagiert Antifa veröffentlicht Adressen von AfD-Kandidaten für Landtagswahl Hessen Von dpa | 09.08.2023, 14:50 Uhr Andreas Lichert, Landessprecher der AfD Hessen, hat sich zur Adressen-Aktion der Antifa geäußert. Archivfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down

Die AfD hat zuletzt in den Umfragen ordentlich zugelegt. Kurz vor der Landtagswahl in Hessen will die Antifa der Partei deshalb „das Leben zur Hölle machen“ und hat die Adressen der AfD-Kandidaten veröffentlicht. Das Bundesinnenministerium verurteilt die Aktion.