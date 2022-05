ARCHIV - Der nordrhein-westfälische Landesparteichef der AfD Martin Vincentz spricht. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild FOTO: Roland Weihrauch Landtag AfD-Fraktion wählt Parteichef Vincentz zu neuem Vorsitzenden Von dpa | 17.05.2022, 16:34 Uhr

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die AfD-Fraktion Landesparteichef Martin Vincentz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Das verlautete am Dienstag aus Fraktionskreisen. Bisher hatte Markus Wagner die Fraktion geführt. Wagner war auch Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Partei bei der Landtagswahl. Über die Gründe des Wechsels an der AfD-Fraktionsspitze wurde zunächst nichts bekannt. Zuerst hatte das WDR-Magazin „Westpol“ berichtet.