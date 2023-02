Seit zehn Jahren gibt es die AfD, die „Alternative für Deutschland“. Am Montag feierten 300 Mitglieder im hessischen Königstein. Draußen demonstrierten indes 700 Gegner. Symbolfoto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Kampfansagen und Lobeshymnen „Ungeheure Erfolgsgeschichte“: AfD feiert Zehnjähriges – unter lautem Protest Von dpa | 06.02.2023, 21:48 Uhr

Zehn Jahre ist es her, dass ein paar Mann die AfD gründeten, am Montag, 6. Februar, feierte sie nun ihr rundes Bestehen im hessischen Königstein. Eigenlob und Kampfansagen an die anderen Parteien erfüllten die Reden. Gegenwind kam von rund 700 Demonstranten.