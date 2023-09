Herr Marzischewski, die AfD in Niedersachsen wächst. Nach Parteiangaben verzeichnete der Landesverband vor einem Jahr rund 2300 Mitglieder, jetzt sind es mehr als 3000. Wie erklären Sie sich diesen Zuwachs?

Die Menschen erkennen, dass wir trotz aller Verunglimpfungen von außen keine Teufel, sondern ganz normale Menschen mitten aus dem Leben sind. Unsere Schwerpunkte finden Widerhall und unsere Beharrlichkeit zahlt sich aus. Eines unserer Hauptthemen ist ja die ungezügelte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Das Problem ist aktueller denn je. Die Kommunen sind am Limit.

Rechtsextreme Einstellungen haben in der deutschen Bevölkerung laut der aktuellen „Mitte-Studie” der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung seit 2021 stark zugenommen. Sehen Sie einen Zusammenhang zum Mitgliederzuwachs der AfD in Niedersachsen? Immerhin gilt der Landesverband in Niedersachsen als Verdachtsobjekt.

Die SPD in Niedersachsen sollte sich mal fragen, was in der Bildungs- und Innenpolitik falsch läuft, dass rechtsextremistische und gewalttätige Gedankengänge Zuwachs finden. Ich erkenne jedenfalls in keinster Weise einen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Studie und unserem Zuwachs.