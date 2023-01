Finnlands Außenminister Pekka Haavisto hält einen Nato-Beitritt seines Landes ohne Schweden für möglich. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Ankara droht mit Blockade Streit mit Türkei: Finnland offen für Nato-Beitritt ohne Schweden Von dpa | 24.01.2023, 12:12 Uhr

Sowohl Schweden als auch Finnland wollen der Nato beitreten. Während der türkische Präsident der Regierung in Stockholm mit einer Blockade droht, will Helsinki an dem Vorhaben festhalten – notfalls auch ohne den langjährigen Verbündeten.