Ist auch für die „Gorch Fock“ zuständig: Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt im März die Verantwortung von Kapitän zur See Nils Brandt an Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg.

Foto: Imago Images/penofoto up-down up-down