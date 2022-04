Corona-Test FOTO: Jens Kalaene Fallzahlen Abwärtstrend bei Corona-Inzidenz macht eine Pause Von dpa | 11.04.2022, 08:28 Uhr | Update vor 32 Min.

Nachdem die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen in den Tagen zuvor deutlich gefallen war, ist der Wert minimal gestiegen. Binnen sieben Tagen kam es in dem Bundesland pro 100.000 Einwohner zu 989,2 Neuinfektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag hervorgeht. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 988,3 gelegen - erstmals seit Wochen war die Inzidenz unter die 1000er Schwelle gesunken. Nun macht der Abwärtstrend wohl eine Pause. Am Montag vor einer Woche hatte die Inzidenz 1193 betragen. Die aktuelle NRW-Inzidenz lag unter dem Bundesschnitt von 1080, dieser Wert mit weiter sinkender Tendenz.