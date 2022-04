ARCHIV - Der Plenarsaal im schleswig-holsteinischen Landtag. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Landtag Abgeordnete verabschieden sich mit letzten Landtagsreden Von dpa | 28.04.2022, 12:15 Uhr

Mit letzten Landtagsreden haben mehrere Abgeordnete am Donnerstag Abschied aus Schleswig-Holsteins Landesparlament genommen. Insgesamt 22 Abgeordnete treten zur Landtagswahl am 8. Mai nicht mehr an. Einige von ihnen haben das Parlament an der Förde mehr als ein Jahrzehnt geprägt. Nach 17 Jahren verabschiedete sich am Donnerstag beispielsweise die SPD-Politikerin Regina Poersch. „In einem so kleinen Parlament wie dem Schleswig-Holsteinischen Landtag kennt man einander gut und ist auch füreinander da, das habe ich selbst dankbar erfahren dürfen“, sagte die 52-Jährige.