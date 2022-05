Zahlreiche Demonstranten ziehen unter dem Motto «Kapitalismus ist Pandemie, Krieg und Krise. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg Tag der Arbeit 1500 bei „revolutionärer 1. Mai“-Demo in Hamburg Von dpa | 01.05.2022, 19:19 Uhr | Update vor 46 Min.

Mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag bei der „revolutionären 1. Mai“-Demo in Hamburg auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben zogen 1500 Demonstranten am späten Nachmittag vom Berliner Tor in Richtung Barmbek. Zu der Demonstration aufgerufen hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg. Der Zug wurde von starken Polizeikräften begleitet, auch zwei Wasserwerfer der Bundespolizei standen bereit. Zunächst gab es keine Zwischenfälle. Angemeldet waren 500 Teilnehmer.