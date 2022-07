Die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan hat sich für die Aufenthaltsrechte geduldeter Ausländer eingesetzt. FOTO: dpa/Jens Büttner up-down up-down Migration Bundesregierung beschließt neues Aufenthaltsrecht für Ausländer Von dpa | 06.07.2022, 11:49 Uhr

In Deutschland leben Tausende Ausländer ohne gesicherten Aufenthaltstitel. Sie sollen nun eine langfristige Bleibeperspektive bekommen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch das Chancen-Aufenthaltsrecht beschlossen – und will damit auf „Menschlichkeit statt Misstrauen“ setzen.