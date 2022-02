Sonntagsfrage : ARD-„Deutschlandtrend”: Union zieht deutlich an SPD vorbei

Erstmals seit August 2021 liegen die Sozialdemokraten im ARD-„Deutschlandtrend“ wieder hinter der Union. Während die SPD kräftig verliert, steigen CDU und CSU in der Wählergunst.

Die Union hat die SPD im ARD-„Deutschlandtrend” erstmals seit Monaten überholt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap auf 22 Prozent - ein Minus von vier Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten liegen demnach damit in der Sonntagsfrage erstmals seit August letzte...

