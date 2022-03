Flucht aus der Ukraine : Arbeitgeber und DGB: Flüchtlinge in Arbeitsmarkt integrieren

Politiker, Arbeitgeber und Gewerkschaftler sind sich einig: Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen schnellen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten.

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben dazu aufgerufen, die Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. „Die Unternehmen, Betriebs- und Personalräte stehen bereit, ihren Anteil zu tragen, diese Menschen aufzunehmen, aus- und fortzubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, heißt es in einer am Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.