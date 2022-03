Aktion gegen Putin : Anti-Kriegs-Protest im Fernsehen: Frau als Heldin gefeiert

Mit einem spektakulären Auftritt im russischen Staatsfernsehen hat eine Frau den Krieg von Kremlchef Putin gegen die Ukraine verurteilt. Der Kreml wirft ihr „Rowdytum“ vor. Weltweit bekommt sie Lob für ihren Mut.

„Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. Russen sind gegen Krieg.“ - Mit diesen Sätzen auf einem Plakat hat Marina Owssjannikowa im Moskauer Staatsfernsehen für einen Eklat gesorgt. In der russischen Tagesschau - den Abendnachrichten „Wremja“ des Ersten Kanals - hielt sie das Transparent in die Kamera, lief hin und her, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.