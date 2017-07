Porträt : Anthony Scaramucci: Glatt, gesprächig und reich

vergrößern 1 von 1 Foto: Pablo Martinez Monsivais 1 von 1

Und das sagt schon viel über den 53-jährigen multimillionenschweren New Yorker Ex-Finanzier. Scaramucci ist gesprächig, überschwänglich, er gilt als glatt, ein Mann, der gern verkauft.

Bevor der telegene Harvard-Absolvent seinen neuen Posten erhielt, war er bereits einer der eloquentesten und entschiedensten Fürsprecher von Donald Trump in diversen Fernsehsendungen. Wie es heißt, mag der Präsident «theMooch», wie Scaramucci in Manhattan genannt wird, sehr, weil er ihm in vielen Punkten ähnlich sei - von seinem exaltierten New Yorker Stil bis hin zu seinen Erfolgen als Geschäftsmann.

Scaramucchi kam als Sohn eines italienischen Immigranten zur Welt, der im Sand-Tagebau arbeitete. Er selber war früher unter anderem bei Goldman Sachs tätig und hob dann eine eigene Investment-Firma aus der Taufe. 2005 gründete er Sky Bridge Capital, das er Anfang des Jahres verkaufte. Er hatte auch eine eigene Fernsehshow, «Wall Street Week».

Der verheiratete Scaramucci war nicht immer ein Trump-Anhänger. So hatte er im vergangenen Vorwahlkampf zunächst die republikanischen Bewerber Scott Walker und dann Jeb Bush unterstützt. 2015 nannte er Trump in einer TV-Sendung unter anderem einen «politischen Nichtsnutz», was er am Freitag als «einen meiner größten Fehler» bezeichnete. Jetzt nennt er Trump einen «wunderbaren Menschen».

erstellt am 22.Jul.2017 | 16:27 Uhr