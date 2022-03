Kein Abbruch in Saudi-Arabien : Anschlag bei Formel-1-Strecke: Experte Ralf Schumacher reist ab

Nach eiligen Krisentreffen hält die Formel 1 trotz des Einschlags einer Rakete in Streckennähe am Rennen in Saudi-Arabien fest. Doch wie sicher kann sich die Rennserie in Dschidda wirklich fühlen? Der Sky-Experte Ralf Schumacher ist lieber abgereist.

Für die Formel 1 ist der Grand Prix in Saudi-Arabien ein Spiel mit dem Feuer. Trotz des Raketen-Angriffs von jemenitischen Huthi-Rebellen auf eine Anlage des Energieriesen Aramco nahe der Strecke in Dschidda halten die Bosse der Rennserie am zweiten Saisonlauf fest. „Das Programm des Renn-Wochenendes wird wie geplant stattfinden“, bekräftigte die Saudi...

