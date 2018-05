Nach Trumps Iran-Entscheidung : „Anschlag auf das transatlantische Bündnis“: Nahles kritisiert USA scharf

Nach der US-Abkehr vom Atomabkommen mit dem Iran ist die Lage ungewiss. So reagiert die Welt auf die Entscheidung.

von dpa

09. Mai 2018, 12:58 Uhr

12:53 Uhr: Irans oberster Führer droht mit Ausstieg aus dem Atomdeal

Der oberste iranische Führer, Ajatollah Ali Chamenei, hat mit einem Ausstieg aus dem Atomdeal gedroht, falls dieser nicht vertragsgerecht umgesetzt werden sollte. "Es besteht keinerlei Logik, in dem Abkommen zu bleiben, wenn uns das EU-Trio dessen Umsetzung nicht versichert", sagte der Ajatollah am Mittwoch. Aber auch dem EU-Trio aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sollten die iranischen Verantwortlichen nicht ganz trauen, da sie auch Verbündete der USA seien, betonte der Kleriker, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Entscheidungen hat.

Die Amerikaner seien grundsätzlich gegen den Iran und ihre Feindseligkeiten hätten nichts mit Irans Atomprogramm, Raketen oder Nahostpolitik zu tun, sagte Chamenei. Auch der Atomdeal habe an dieser Haltung der USA nichts geändert.

Ähnlich wie Chamenei hatte sich zuvor Außenminister Mohamed Dschawad Sarif geäußert. Auch er machte die endgültige Entscheidung über einen Verbleib von den anderen Vertragspartnern abhängig. Sarif schrieb am Mittwoch auf Twitter, er werde demnächst auf Anweisung von Präsident Hassan Ruhani eine Pendeldiplomatie starten. Danach werde der Iran endgültig entscheiden, ob er im Abkommen bleiben werde.

Bei den Verhandlungen mit dem EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie China und Russland gehe es in erster Linie um die vertragsgerechte Umsetzung des Deals. Es müsse versichert werden, dass der Iran voll und ganz von den wirtschaftlichen Vorteilen des Abkommens profitieren könne, teilte Sarif mit. Wie lange diese Verhandlungen dauern werden, sagte er nicht.

12:35 Uhr: EU will Iran-Abkommen retten

Die EU-Staaten wollen dafür sorgen, dass der Iran auch nach dem Rückzug der USA von dem internationalen Atomabkommen profitiert. Die Aufhebung von Sanktionen sei ein wesentlicher Bestandteil des Abkommens und habe einen positiven Einfluss auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran, teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch im Namen aller Mitgliedstaaten mit. Die EU sei entschlossen sicherzustellen, dass dies auch weiterhin der Fall sein werde.

Die EU-Staaten kritisierten die US-Entscheidung in ihrer Erklärung vom Mittwoch als äußerst bedauernswert. Das Atomabkommen sei von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit in der Region und ein zentrales Element, um die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern, heißt es in dem Text. So lange der Iran sich an die Abmachungen halte, werde es auch die EU tun.

11:40 Uhr: Nahles wirft Trump Anschlag auf das transatlantische Bündnis vor

SPD-Chefin Andrea Nahles hat den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran als "Anschlag" auf das Bündnis zwischen den USA und Europa kritisiert. Die Entscheidung sei ein "schwerwiegender Fehler", sagte die Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Bundestag am Mittwoch in Berlin. "Und es ist vor allem auch ein großer Anschlag auf das transatlantische Bündnis." Die Europäer müssten jetzt solidarisch zusammenhalten und das Abkommen weiterhin aufrecht erhalten.

Trumps Entscheidung dürfte auch auf deutsche und europäische Unternehmen Auswirkungen haben, die mit dem Iran Geschäfte machten, sagte Nahles. "Und das hat insoweit auch eine direkte Auswirkung auf Deutschland." Sie lobte den Iran, der aus ihrer Sicht "sehr besonnen" reagiert habe. Präsident Hassan Ruhani hatte am Dienstagabend deutlich gemacht, dass Teheran zunächst an der Vereinbarung festhalten wolle.

Nahles kritisierte den neuen US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der am Dienstag den Rückzug deutscher Unternehmen aus Geschäften mit dem Iran gefordert hatte. Es sei zwar nicht ihre Aufgabe, Diplomatie zu lehren, sagte die SPD-Vorsitzende. "Aber ein bisschen Nachhilfe scheint er zu gebrauchen."

Ric: my advice, after a long ambassadorial career: explain your own country’s policies, and lobby the host country - but never tell the host country what to do, if you want to stay out of trouble. Germans are eager to listen, but they will resent instructions. — Wolfgang Ischinger (@ischinger) 9. Mai 2018

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gab dem Neuling in Berlin am Mittwoch via Twitter einen "Rat". Grenell solle die Politik seines Landes erklären und sich für das Gastland einsetzen, aber niemals dem Gastland sagen, was es zu tun habe, wenn er Ärger vermeiden wolle. "Die Deutschen hören bereitwillig zu, wehren sich aber gegen Instruktionen", betonte Ischinger mit Hinweis auf seine lange Karriere als Diplomat. Von 2001 bis 2006 war Ischinger deutscher Botschafter in Washington.

11:20 Uhr: Pariser Minister: USA sollten nicht Welt-Wirtschafts-Polizist sein

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat wegen der angekündigten Rückkehr der US-Sanktionen gegen den Iran vor Problemen für die europäische Wirtschaft gewarnt. Er kritisierte am Mittwoch das Prinzip der sogenannten extraterritorialen Sanktionen – dabei können auch Unternehmen aus anderen Ländern Probleme bekommen, wenn sie gegen US-Sanktionen verstoßen. "Das macht aus den USA den Wirtschafts-Polizisten des Planeten", sagte Le Maire im Sender France Culture. Dies sei nicht akzeptabel. Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte deutsche Unternehmen bereits aufgefordert, Geschäfte mit dem Iran "sofort" runterzufahren.

Macron nannte als Beispiele für europäische Unternehmen, die im Iran aktiv sind, die Autobauer Renault und Peugeot sowie den Ölkonzern Total und den Flugzeugbauer Airbus, der mit Iran Air einen Vertrag über die Lieferung von 100 Flugzeugen geschlossen hatte.

Le Maire kündigte an, sich mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und Großbritannien abzustimmen. Bis zum Ende der Woche will er zudem mit US-Finanzminister Steven Mnuchin telefonieren, "um mit ihm zu studieren, was die Möglichkeiten sind". Er äußerte den Wunsch, mit den Amerikanern etwa über mögliche Ausnahmen für bestehende Vereinbarungen zu sprechen.

Trumps Ausstieg aus Iran-Abkommen treibt Ölpreise in die Höhe

11:05 Uhr: Deutsche Wirtschaft hofft auf Schutz für Iran-Geschäfte

Die deutsche Wirtschaft hofft nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran auf Rückendeckung durch die Europäer. Führende Wirtschaftsverbände befürchten Einbußen im Handel mit dem Iran. Angesichts großer Verunsicherung appellierten der Industrieverband BDI und der DIHK an die Bundesregierung und die EU, das europäische Iran-Geschäft zu schützen. Der Außenhandelsverband BGA warnte am Mittwoch vor Chaos.

Deutschland ist einer der wichtigsten europäischen Handelspartner Irans. Der deutsch-iranische Handel ist allerdings überschaubar - auch wenn er nach der Lockerung der Sanktionen im Zuge des Atomabkommens 2015 zugenommen hatte. 2017 hatte er nach Angaben des BGA ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro erreicht. Hier hatte aber der Iran nach Angaben des Verbands wegen seiner Ölexporte wesentlich mehr profitiert als deutsche Exporteure.

10:55 Uhr: Hardliner im iranischen Parlament verbrennen US-Flagge

Als Protest gegen den Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen haben einige Abgeordnete im iranischen Parlament eine US-Flagge verbrannt. Wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch weiter berichtete, handelte es sich um eine Gruppe von Hardlinern. Sie hätten zunächst "Nieder mit Amerika" gerufen und danach die Flagge sowie eine symbolische Kopie des Atomabkommens verbrannt. Auf den von Isna verbreiteten Bildern sind fünf Abgeordnete zu sehen. Das Parlament hat 290 Abgeordnete. Die Hardliner im Iran waren von Anfang an gegen das 2015 geschlossene Wiener Atomabkommen. Sie kritisieren seitdem auch Präsident Hassan Ruhani, einen der Architekten des Abkommens.

10:45 Uhr: China kritisiert Ausstieg von Trump aus Iran-Abkommen

China hat den Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran kritisiert. Außenamtssprecher Lu Kang, bedauerte am Mittwoch in Peking die Entscheidung. Es sei ein multilaterales Abkommen, das der UN-Sicherheitsrat gebilligt habe. "Alle Seiten sollten es ernsthaft umsetzen."

Die Vereinbarung sei wichtig, um die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern sowie Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu fördern. Es setze auch ein Beispiel für die Lösung von Krisen durch politische Mittel. Der Sprecher forderte die USA auf, "auf den richtigen Weg zurückzukehren" und das Abkommen weiter zu erfüllen.

10.22 Uhr: Aktienmarkt behält die Ruhe

Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran ist am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt ohne große Wirkung geblieben. Der Dax rückte nach der ersten Handelsstunde um 0,12 Prozent auf 12 927,84 Punkte vor. Zahlreiche Unternehmen stehen mit Quartalszahlen im Fokus.

Für den MDax ging es um 0,27 Prozent auf 26 716,45 Punkte runter. Das Technologiewerte-Barometer TecDax gewann 0,23 Prozent auf 2751,79 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit 0,17 Prozent im Plus bei 3564,01 Punkten.

Am Ölmarkt trieb die Entscheidung die Preise in die Höhe. Am Aktienmarkt in New York haben die Anleger gelassen reagiert. An Asiens Börsen gab es moderate Verluste, aber auch dort waren die Anleger nicht wirklich beunruhigt.

09:56 Uhr: Türkei: USA werden Verlierer sein

Die Türkei hat den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran bedauert und zu einer Verhandlungslösung in dem Konflikt aufgerufen. Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO habe in regelmäßigen Abständen bestätigt, dass der Iran sich an die Vorgaben gehalten habe, teilte das Außenministerium in Ankara mit. Vor diesem Hintergrund sei es ein "unglücklicher Schritt", dass die USA das Abkommen einseitig aufgekündigt hätten. Ankara rief dazu auf, das Abkommen unter Kontrolle der IAEO weiterhin "in voller Transparenz, ohne Unterbrechung und vollständig umzusetzen".

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: "Der Verlierer wird Amerika sein. Denn Ihr bleibt einer geschlossenen Vereinbarung nicht treu." Man könne nicht einfach aus einem internationalen Abkommen ein- oder aussteigen wie man wolle.

09:30 Uhr: Außenminister aus Berlin, Paris und London treffen Vertreter Teherans

Nach der US-Abkehr vom Atomabkommen mit dem Iran treffen sich am Montag die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit Vertretern Teherans. Das kündigte der Pariser Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch im französischen Radiosender RTL an. Die drei europäischen Partner sind Mitunterzeichner des 2015 geschlossenen Atomabkommens und hatten nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ihren Willen bekundet, an der Vereinbarung festzuhalten. "Dieses Abkommen ist nicht tot", sagte Le Drian. Die Vereinbarung sei unentbehrlich für die Sicherheit der Region.