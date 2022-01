Abendessen mit neuem CDU-Chef : Angela Merkel lässt Friedrich Merz bei Dinner-Einladung abblitzen

Angela Merkel ist zu einem Dinner beim designierten CDU-Vorsitzendem Friedrich Merz eingeladen – doch die ehemalige Parteichefin hat keine Zeit.

von Redaktion

21. Januar 2022, 16:42 Uhr

Die beiden ehemaligen CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer haben eine Einladung des designierten Parteichefs Friedrich Merz für ein Abendessen abgesagt. Merz habe alle früheren Parteivorsitzenden eingeladen, an diesem Samstagabend nach seiner als sicher geltenden Wahl an einem Abendessen in Berlin teilzunehmen, berichtete der „Spiegel“ am Freitag unter Berufung auf Parteikreise. Der 66-Jährige habe damit auch ein Zeichen der Versöhnung mit Merkel setzen wollen, zu der er seit Jahren ein schwieriges Verhältnis hat.

Mehr zum Thema Analyse zum CDU-Parteitag : Wie Friedrich Merz sich neu erfunden hat

Friedrich Merz als Merkel-Kritiker

Während Wolfgang Schäuble und Armin Laschet zugesagt hätten, hätten Merkel und Kramp-Karrenbauer abgesagt, schreibt das Magazin. Aus dem Büro der ehemaligen Kanzlerin hieß es laut „Spiegel“, es gebe „terminliche Gründe“ für ihre Absage. Bei Kramp-Karrenbauer seien es private Angelegenheiten.

Michael Kappeler

Merkel hatte Merz 2002 als damalige CDU-Vorsitzende vom Amt des Unionsfraktionschefs verdrängt. Während ihrer 16 Jahre dauernden Kanzlerschaft war Merz lange Zeit ein scharfer Kritiker ihrer Regierungspolitik.