Rolle in der Opposition : Andrea Nahles lädt zur SPD-Fraktionsklausur

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 05:03 Uhr

Dabei sollen Strategien beraten werden, wie die bei der Bundestagswahl abgestrafte Partei bis 2021 das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen kann. Auch der Umgang mit den Rechtspopulisten von der AfD im Parlament sowie das Verhältnis zur Linkspartei werden ein Thema sein.

Die bisherige Arbeitsministerin Nahles war direkt nach der Wahl mit rund 90 Prozent als erste Frau in der SPD-Geschichte an die Spitze der Fraktion gewählt worden. «Wir gehen nicht in die Opposition, um in der Opposition zu bleiben», hatte sie betont. Schwerpunkte der SPD-Arbeit im Bundestag müssten neben sozialer Gerechtigkeit die Zukunft Europas, die Digitalisierung der Arbeitswelt und die Innere Sicherheit sein.

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen war die SPD überraschend deutlich stärkste Kraft geworden.