Ukraine-Krieg : Andrang von Kriegsflüchtlingen stellt Hamburg vor Probleme

Volle Notunterkünfte und lange Wartezeiten bei der Registrierung: In Hamburg ist der Zustrom von Kriegsflüchtlingen weiter groß. Und der Druck auf die Behörden wächst.

Der weiter große Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg stellt die Behörden vor Probleme. Wegen langer Warteschlangen vor einer neuen Regisitierungsstelle in Wandsbek wurden Geflüchtete, die bereits eine private Unterkunft haben, am Mittwoch gebeten, vorerst nicht mehr dorthin zu kommen. Eine erst am Montag fertiggestellte Notunterkunft in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.