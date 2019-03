Wahl wird verschoben : Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf Kandidatur

Nach massiven Protesten verzichtet Algeriens amtierender Präsident Abdelaziz Bouteflika auf eine fünfte Amtszeit. «Algerien durchquert eine sensible Etappe seiner Geschichte», hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Ansprache des 82-Jährigen.

von dpa

11. März 2019, 19:01 Uhr

«Erstens: Es wird kein fünftes Mandat geben», hieß es in der von der staatlichen Nachrichtenagentur APS verbreiteten Erklärung. Auch die für den 18. April vorgesehenen Wahlen würden verschoben.

In den vergangenen drei Wochen hatte es heftige Proteste gegen Bouteflika gegeben, nachdem er angekündigt hatte, für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen. Es waren die größten Demonstrationen in Algerien seit mehr als 20 Jahren.