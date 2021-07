Bundesverfassungsgericht : AfD zieht im Streit um Maskenpflicht im Bundestag zurück

Einige AfD-Abgeordnete im Bundestag wehrten sich anfangs vehement gegen die Maskenpflicht im Parlament und klagten sogar in Karlsruhe. Doch offenbar hat es einen Sinneswandel gegeben.

Karlsruhe | Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verfahren zur Maskenpflicht im Bundestag eingestellt. Die AfD habe ihren Antrag zurückgenommen, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. 19 Abgeordnete der Fraktion hatten sich gegen die im Herbst von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angeordnete Verpflichtung gewandt, in allen Gebäuden des Bundestag...

