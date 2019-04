Zum dritten Mal : AfD stellt Harder-Kühnel im Bundestag erneut zur Wahl

Die AfD stellt ihre Kandidatin Mariana Harder-Kühnel heute (ca. 13.30 Uhr) im Bundestag erneut zur Wahl für das Amt eines Vizepräsidenten.

von dpa

04. April 2019, 05:08 Uhr

Harder-Kühnel hatte in den ersten beiden Wahlgängen die erforderliche Mehrheit von 355 Ja-Stimmen jeweils verfehlt. Im dritten Wahlgang hat sie es leichter. Hier reicht es, wenn sie mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält.

Die AfD beharrt darauf, dass ihr als größter Oppositionspartei ein Vizepräsidentenposten zusteht. Zu Beginn der Wahlperiode hatten die anderen Fraktionen in drei Wahlgängen bereits den AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser durchfallen lassen.

Unter anderem der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus will für die AfD-Kandidatin stimmen. Er habe sich nach einem Gespräch mit ihr zu diesem Schritt entschlossen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach Angaben von Teilnehmerkreisen in der Sitzung der Unionsfraktion.

Weitere Themen im Bundestag werden unter anderem das 70-jährige Bestehen der Nato und ein Gesetz der Bundesregierung gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch sein.