Umgang mit Vergangenheit : AfD: „Fixierung auf negative Aspekte“ deutscher Geschichte

Die AfD will weg von einer - aus ihrer Sicht - „verengten“ Sicht auf Deutschlands Historie. Es sei wichtig, auch auf Leistungen hinzuweisen. Die Partei schlägt eine Akademie für deutsche Sprache vor.

Berlin | Die AfD-Bundestagsfraktion will eine aus ihrer Sicht „verengte Sichtweise“ auf die deutsche Geschichte überwinden. Man müsse „weg von der Fixierung auf negative Aspekte“, sagte der Abgeordnete Marc Jongen in Berlin. Dass man sich in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt habe, se...

