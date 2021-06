Austritt aus Partei : AfD-Aussteiger bieten tiefen Einblick

Was bei der AfD in Chatgruppen und internen Treffen geschrieben und gesagt wird, zeigt, wie tief der Riss, der durch die Partei geht, inzwischen ist. Und was für ein brutaler Ton dort teilweise herrscht.

Berlin | Rassistische Äußerungen, brutale interne Machtkämpfe und ein aus ihrer Sicht zu großer Einfluss der Rechtsaußen-Strömung in der AfD, haben zwei junge Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen zum Austritt veranlasst. Ihre mit unappetitlichen Auszügen aus Chat-Protokollen garnierte Geschichte erzählen sie jetzt in einem Buch, das im Europa-Verlag erschiene...

