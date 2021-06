Wahlen : Äthiopien wählt: Lange Schlangen in Addis Abeba

Die Parlamentswahl in Äthiopien wurde schon zwei Mal verschoben. Das Militär will für einen sicheren Ablauf sorgen. Bereits am frühen Morgen bilden sich lange Schlangen vor den Wahllokalen.

Addis Abeba | Nach monatelanger Gewalt hat unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen die Parlamentswahl in Äthiopien begonnen. Vor Wahllokalen in der Hauptstadt Addis Abeba standen bereits um 6.00 Uhr (05.00 MESZ) Wähler an. An wichtigen Standorten der Hauptstadt waren Militärfahrzeuge zu sehen. Die Wahllokale sollen teils verspätet geöffnet worden seien. De...

