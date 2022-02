Jedes Bundesland macht es anders : Abschuss von Problemwölfen: Darf Staat Genehmigung geheim halten?

Der Wolf beschäftigt die Justiz: Nachdem ein Gericht in Bayern den staatlich angeordneten Abschuss eines Raubtiers verhindert hat, muss jetzt ein Gericht in Niedersachsen entscheiden, ob der Staat Wolfsabschüsse als Staatsgeheimnis behandeln darf. MV geht einen Mittelweg.

Denn in Niedersachsen ist der Wolf beziehungsweise seine geplante Tötung bislang genau das: Geheimsache. Das Land informiert im Vorfeld nicht darüber, wo welche Tiere erschossen werden sollen. Und nicht nur das: Auf Anfrage unserer Redaktion will das Umweltministerium Hannover nicht einmal mitteilen, wie viele Wölfe insgesamt derzeit in Niedersachsen z...

