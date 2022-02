Putins Ukraine-Coup: Völkerrechtliche Einordnung : Ab wann ist eine Krise ein Krieg - und darf sich Kiew nun verteidigen?

Wann wird aus einem Konflikt ein Krieg, mit dem ersten Schritt eines Soldaten beim Grenzübertritt, mit dem ersten abgegebenen Schuss - oder erst mit einer formellen Erklärung? Eine völkerrechtliche Einordnung.

Russlands Präsident Putin will in der Ostukraine keinen Krieg führen, sondern sieht die Entsendung von Soldaten als „Friedensmission“. Was die Führung in Kiew als aggressiven militärischen Übergriff empfindet, gilt in Moskau als legitime Maßnahme, russische Staatsbürger und Interessen zu schützen. Wann also ist der Einsatz militärischer Gewalt genau ei...

