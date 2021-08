Nach Truppenabzug : Zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan fällt an Taliban

Schiberghan gilt als wichtiges Tor in den Norden und Nordosten des Landes. Weniger als 24 Stunden zuvor war die kleine Provinzhauptstadt Sarandsch an der iranischen Grenze praktisch kampflos gefallen.

Kabul | Die militant-islamistischen Taliban haben eine zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan erobert. Schiberghan in der Provinz Dschausdschan im Norden des Landes ist an die Islamisten gefallen, bestätigten der Provinzrat Bismillah Sahil, der Vizegouverneur der Provinz Abdul Kadir und ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Weniger als 24 S...

