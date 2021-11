Uganda : Zwei schwere Explosionen in Kampala

Kurz nach Sonnenaufgang gibt es zwei heftige Explosionen in der Nähe des Parlamentsgebäudes in der Haupstadt Ugandas. Die Detonationen sind so schwer, dass Menschen zu Boden gerissen werden.

Kampala | Zwei heftige Explosionen haben die Hauptstadt Ugandas am Morgen erschüttert. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes sowie unweit der größten Polizeistation im Herzen der Hauptstadt Kampala. Die Zahl der Toten und Verletzten sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes der Deutschen Presse-Agentur. In den ...

