Interview mit Martina Hoedemaker : Wissenschaftlerin: Es sterben zu viele Kälber in Deutschland

Wie viele Kälber sterben in Deutschland? Das weiß niemand so genau. Wissenschaftlerin Martina Hoedemaker aber sagt: Es sind zu viele. Viel zu viele. Ein Interview über Ursachen und Lösungsansätze:

von Dirk Fisser

22. Dezember 2019, 15:11 Uhr

Osnabrück | Frau Hoedemaker, niemand scheint so ganz genau zu wissen, wie viele Kälber eigentlich in Deutschland frühzeitig sterben. Unsere Redaktion hat bei Behörden und Dachverbänden nachgefragt. Eine eindeutige Antwort gab es aber nicht. Sie sind eine der führenden Expertinnen in Deutschland, was die Gesundheit von Kuh und Kalb angeht. Was würden Sie sagen, wie hoch ist die Kälbersterblichkeit hierzulande?

Tatsächlich kann man das nur grob schätzen. Es sind deutschlandweit keine Zahlen zur Kälbersterblichkeit verfügbar. Wir schätzen, dass die Kälbersterblichkeit im Bereich von 10 bis 20 Prozent liegt. Das schließt die Totgeburten mit ein, denn anders als die Bezeichnung vermuten lässt, werden solche Kälber nicht zwangsläufig tot geboren. Als Totgeburt gilt jedes Kalb, dass bis zu 48 Stunden nach der Geburt stirbt. Danach spricht man von Aufzuchtverlusten.

Ja, denn man müsste die Totgeburten noch hinzuzählen. Und: Landwirte müssen Kälber erst spätestens am siebten Lebenstag mit einer Ohrmarke versehen. Erst ab dann, sind sie quasi registriert. Da gibt es also einen Bereich zwischen dem dritten und siebten Lebenstag, bei dem niemand so genau weiß, was mit dem Kalb passiert – eine ziemliche Wissenslücke.



10 bis 20 Prozent Kälbersterblichkeit. Was bedeutet das in absoluten Zahlen?

Wir haben etwa vier Millionen MIlchkühe in Deutschland. Wenn davon 70 Prozent einmal im Jahr ein Kalb zur Welt bringen, dann sind wir bei 2,8 Millionen Kälbern, die geboren werden. Bei einer mittleren Kälbersterblichkeit von 15 Prozent wären wir bei 420.000 Kälbern, die jedes Jahr sterben.

Ist das viel?

Viel zu viel. Die Kälbersterblichkeit ist eindeutig zu hoch. Auf null Prozent werden wir die Kälbersterblichkeit nicht drücken können, das ist schlicht unrealistisch. Schließlich geht es um Lebewesen, da kann immer etwas passieren. Aber wenn wir es deutschlandweit unter zehn Prozent schaffen ist das erstens erstrebenswert und zweitens auch machbar.

Kürzlich ist ein sehr großer Milchbetrieb im Allgäu mit hohen Sterblichkeitszahlen aufgefallen. Tierrechtler dokumentierten zudem einen fragwürdigen Umgang mit den Tieren. Sterben auf großen Betrieben im Vergleich mehr Kälber?

Diese Schlussfolgerung liegt nahe, ist aber nach unseren Erkenntnissen falsch. Tendenziell ist die Kälbersterblichkeit auf kleineren Betrieben höher. Das haben wir bei Untersuchungen in Niedersachsen belegen können, vermutlich ist es in anderen Bundesländern ähnlich.

Was sind die Ursachen für die zu hohe Kälbersterblichkeit?



Das ist durchaus vielschichtig. Gerade bei jungen Kühen, sogenannten Färsen, haben wir eine sehr hohe Quote an Totgeburten, weil sie noch nicht ganz ausgewachsen sind. Da ist das Kalb dann häufig zu groß für das Becken des Muttertieres.

Ist das ein Zuchtproblem?

Nein. Die Tierzucht hat in den letzten Jahrzehnten über die Berücksichtigung des Merkmals „Leichtkalbigkeit“ bei den Bullen viel geleistet und der Großteil der Kühe braucht heutzutage keine Geburtshilfe. Bei den Färsen ist es eher ein Managementproblem. Die Landwirte müssen über gute Aufzuchtbedingungen darauf achten, dass die Tiere bei ihrer ersten Kalbung ausreichend gut entwickelt sind, also über einen entsprechenden Rahmen und ein ausreichend großes knöchernes Becken verfügen, auf der anderen Seite sollten sie am Ende der Trächtigkeit nicht zu stark verfetten, da durch zu viel Beckenfett der weiche Geburtsweg eingeengt wird.

Was ist mit den Tieren, die später sterben?



Da sind die Ursachen sehr gut erforscht. Häufigste Ursache sind Durchfall und Atemwegserkrankungen. Das klingt harmlos aus Menschensicht, aber das Problem bei Rindern ist: Die Kälber kommen völlig ungeschützt – quasi ohne Antikörper– zur Welt. Die notwendigen Antikörper nehmen die Kälber innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt durch die sogenannte Biestmilch des Muttertieres auf. So baut sich das Immunsystem dann auf. Deswegen ist wichtig, dass die Kälber so früh wie möglich und so viel wie möglich an Biestmilch bekommen.

Das klappt offenbar nicht immer. Warum?

Gerade bei den Kälbern, die in der Nacht geboren werden, ist das ein Problem. Dann ist die Betreuung der Herde durch den Landwirt oft nicht gegeben. Der Bauer schläft und es fällt nicht auf, ob das Kalb genug Biestmilch bekommt oder relativ ungeschützt bleibt. Innerhalb der ersten Lebensstunden brauchen die Tiere vier Liter. Unsere Untersuchungen zeigen: Kälber, die nachts geboren werden, haben schlechtere Überlebenschancen. Das ist eine Management-Frage. Der zweite Punkt ist die Hygiene im Stall.

Wie ist das zu verstehen? Ein Kuhstall ist doch kein steriler Operationssaal.

Natürlich nicht. Aber wichtig ist beispielsweise, dass Kälber nicht im Kuhstall beim Muttertier aufwachsen, sondern separat von den Kühen weg aufgestallt werden. Oder dass die Eimer, aus denen die Kälber dann getränkt werden, auch wirklich sauber sind. Das sind viele kleine Details, die Arbeit verursachen und Zeit kosten.

Es gibt aber auch Forderungen, die Kälber bei der Kuh zu belassen, weil die sich besser um das Tier kümmert als der Bauer...

Das ist ein Trugschluss. Untersuchungen haben gezeigt: Vergleicht man ein Kalb, das bei der Mutter belassen worden ist, mit einem Kalb, das der Mutter nach der Geburt weggenommen wurde und gezielt mit Biestmilch versorgt wurde, dann sind die Kälber in menschlicher Obhut besser mit Antikörpern versorgt.

Die Kälbersterblichkeit lässt sich also nicht dadurch reduzieren, die Kälber nach ihrer Geburt beim Muttertier zu belassen?

Nein. Das belegen Untersuchungen.

Man sollte meinen, wenn jedes fünfte Kalb stirbt, besteht ein wirtschaftliches Interesse daran, die Situation zu verbessern. Die Kühe sind essentiell für den Betrieb…



Der Wert von Kälbern ist nicht zwangsläufig hoch. Gerade männliche Tiere werden auf reinen Milchviehbetrieben nicht benötigt. Sie werden wenige Wochen nach der Geburt verkauft und andernorts bis zur Schlachtreife gemästet. An dem Verkauf verdient der Milchviehhalter aber kaum etwas. Erst recht nicht, wenn das Kalb beispielsweise krank ist und medizinisch versorgt werden muss. Stirbt also eine gewisse Anzahl von Kälbern, ist das nicht mit einem wirtschaftlichen Verlust gleichzusetzen.

Sie sind mit Ihrem Team für Ihre Untersuchungen auf die Bauernhöfe gegangen, auf denen viele Kälber sterben. Haben Sie helfen können?

36 Prozent der Betriebe, die wir untersucht haben, konnten nach der Beratung die Kälberverluste auf unter zehn Prozent drücken. Das ist durchaus positiv. Auf der anderen Seite gab es aber auch Betriebe, bei denen sich die Kälbersterblichkeit trotz Beratung erhöht hat. Andere haben die Empfehlungen gar nicht umgesetzt. Meine Schlussfolgerung: Man muss es erstens wollen und zweitens können.

Warum machen es die Landwirte nicht? Wird das Problem verdrängt?

Das könnte man so sagen. Man müsste ja meinen, dass es den Landwirt stört, wenn jedes fünfte, sechste oder siebte Kalb stirbt. Da kommen wir in den Bereich der ökosozialen Situation auf den einzelnen Bauernhöfen. Warum setzen die Landwirte nicht um, was wir empfehlen? In vielen Fällen sind die Bauern nach meiner Beobachtung insbesondere, wenn der Betrieb aufgestockt hat, mit dem Arbeitsanfall überlastet.

Wieso?

Das Kälbermanagement ist einer der arbeitsintensivsten Bereiche in der Milchviehhaltung. Ansonsten sind ja viele Arbeitsschritte mittlerweile mechanisiert, wie etwa das Melken. Das geht bei der Versorgung der neugeborenen Kälber nicht so einfach. Nun haben aber viele Milchviehbetriebe in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungsschritte hingelegt. Aus dem Familienbetrieb mit 60 Kühen ist das kleine Unternehmen mit 200 Tieren geworden. Da reicht die Arbeitskraft der Familienmitglieder häufig nicht, um den Betrieb am Laufen zu halten, da brauchen sie Angestellte. Viele Betriebe bewegen sich in einem Grenzbereich, wo man noch wie ein Familienbetrieb arbeitet, eigentlich aber Personal anstellen müsste. Da liegt es dann nahe, dass gerade die Kälber zu kurz kommen.

Müsste hier die Politik tätig werden und Gesetze erlassen oder verschärfen?

Wie gesagt, ich bin der Auffassung, die Kälbersterblichkeit ist viel zu hoch. Aber ich bezweifle, dass sich das Problem durch die Politik lösen lässt. Es ist eigentlich alles geregelt. Ich würde sagen, hier sind eher die Dachverbände gefragt. Sie müssen ihre Mitglieder, die Landwirte, dahin bringen, notwenige Änderungen im Betrieb vorzunehmen. Hier muss mehr sensibilisiert und beraten werden. Bemühungen dahin gibt es. Das ist auch notwendig, denn wenn zu viele auch weibliche Kälber sterben ist das sicherlich auch ein wirtschaftliches Problem. Dann müssen für die Betriebsremontierung Tiere teuer zugekauft werden.

