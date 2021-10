Berliner Geflüster : Sondieren in der Floskelwolke: Endlich ist Schluss damit!

Viel reden, ohne etwas zu sagen. Die Sondierungen endeten jedesmal in einer Floskelwolke. Damit darf jetzt gerne Schluss sein.

Berlin | Geflüster: In unserer Hauptstadt-Kolumne berichten unsere Berliner Korrespondenten Rena Lehmann und Tobias Schmidt jede Woche über Kurioses und Bemerkenswertes aus dem Regierungsviertel. Schon klar: Was man 2017 bei den monatelangen Jamaika-Sondierungen erlebt hat, sollte sich nicht wiederholen. Damals saß die Öffentlichkeit quasi mit am Verhandlun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.