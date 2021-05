Entscheidung bei der AfD : Weidel und Chrupalla bewerben sich als Spitzenteam für die Bundestagswahl

Bei Markus Lanz bekennt Alice Weidel Farbe: Sie will erneut Spitzenkandidatin der AfD werden.

Berlin | Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Sie wolle sich gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla als Spitzenteam bewerben, sagte Weidel in der Nacht zum Mittwoch in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Weiterlesen: Frisch gewählter Co-Vorsitzender der Jungen Alternativ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.