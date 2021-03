Landtagswahlen am Sonntag : So wirkt sich Corona auf die Briefwahl-Beteiligung aus

Abstand halten im Wahllokal? Viele gehen vor den Landtagswahlen am Sonntag lieber auf Nummer sicher und wählen per Post.

Schwerin | Normalerweise wählen die meisten Menschen am Wahlsonntag in ihrem örtlichen Wahllokal. Aber wie läuft es während einer Pandemie, bei der Kontakte vermieden werden sollen? Eine Vorschrift dazu gibt es nicht, dennoch nutzen viele Bürger vor den Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, zu Hause abzustimmen. M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.