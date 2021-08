Militärische Intervention : Was nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz bleibt

Der internationale Einsatz in Afghanistan endet desaströs. Der Westen zieht ab und überlässt das Feld den Taliban. War alles umsonst?

Washington/Kabul | Hunderttausende Soldaten aus Dutzenden Staaten, westliche Hilfsgelder in Milliardenhöhe, ein beispielloser Kraftakt der Internationalen Gemeinschaft - und trotzdem herrschen in Afghanistan wieder die Taliban. Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul ist in der Nacht zu Dienstag der internationale Afghanistan-Einsatz zu Ende gegange...

