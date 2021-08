Kanzlerkandidatin ruft zu Respekt auf : Was die Grünen-Vorsitzende Baerbock an Scholz und Laschet mag

Ließe ein Vater seine Frau grundsätzlich die Butterbrote schmieren, könnte man das chauvinistisch finden. Wie ist es umgekehrt? Was hält Annalena Baerbock von scharfen Attacken ihrer Wahlkämpfer auf andere? Welche Pläne hat sie für die Schulen? Die Grünen-Chefin im Interview.

Berlin | Für den Fall eines Wahlsiegs hat die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, eine deutliche Ausweitung der Rolle des Bundes in der Bildungspolitik angekündigt. Sie trete an, damit in der nächsten Bundesregierung das Thema Bildung eine starke Rolle spiele. „Verantwortung für starke Kitas und Schulen bedeutet dann für eine Bundesregierung auch, vermeh...

