Öffentlicher Dienst : Warnstreiks an Unikliniken in mehreren Bundesländern

In mehreren Bundesländern legen Tarifbeschäftigte an Universitätskliniken die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich.

Berlin | Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter von Universitätskliniken in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft kamen diesem Aufruf unter anderem Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein nach. In Berlin waren zudem Kita-Mitarbeiter sowie angestellte...

