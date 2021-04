Eine Spurensuche in Niedersachsen : „Wäre doch schön, wenn wir neben einem Weltmeister auch eine Bundeskanzlerin zu bieten hätten“

Annalena Baerbock (40) ist der Shooting-Star der Grünen. Schon als Kind wusste sie, was sie will. Ein Besuch in ihrem Heimatort.

Schwerin/Pattensen | Fachwerkhäuser, die etwas schief im Wind stehen. Eltern, die pünktlich um 12 Uhr unter dem Geläut der benachbarten Thomaskirche ihre Kinder aus der Kita abholen und allenthalben nette Menschen, die sich nicht nur untereinander freundlich grüßen, sondern auch unbekannten Gesichtern offen begegnen. Wo Annalena Baerbock herkommt, scheint die Welt noch in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.