Globale Ausbreitung wahrscheinlich : WHO stuft weltweites Risiko durch Omikron-Variante als „sehr hoch“ ein

Die neue Corona-Variante stellt nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ein "sehr hohes" Risiko dar. Die WHO warnte in einem Schreiben an die Mitgliedstaaten vor einer globalen Ausbreitung von Omikron.

Genf | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko durch die neue Omikron-Variante des Coronavirus weltweit als "sehr hoch" ein. Ein starker Anstieg der Infektionsfälle durch die Omikron-Variante könne schwerwiegende Folgen haben, warnte die WHO am Montag in Genf. Zum Thema: Vierte Coronawelle und Omikron: Droht uns der perfekte Sturm? ...

