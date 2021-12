Neue Corona-Variante : WHO sieht in Omikron weiterhin sehr hohes Risiko

Die neue Coronavirus-Variante verbreitet sich nach bisherigen Beobachtungen deutlich schneller als die Delta-Variante. In einigen Staaten ist sie inzwischen die dominierende Mutante.

Washington | Die Gefahr durch die Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter sehr hoch. Das teilte die WHO in ihrem wöchentlichen Lagebericht mit. Die Variante verbreite sich nach bisherigen Beobachtungen deutlich schneller als es die Delta-Variante getan habe. In den Vereinigten Staaten und Großbritannie...

