Gesundheit : WHO-Frühwarnzentrum für Pandemien in Berlin eingeweiht

Um bei der nächsten Pandemie schneller reagieren zu können als beim Coronavirus, hat die WHO in Berlin ein Frühwarnzentrum geschaffen. Ein in Deutschland geborener Nigerianer wird erster Leiter.

Genève | Zur besseren Vorbereitung auf künftige Pandemien hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Berlin ein Pandemiefrühwarnzentrum geschaffen. Das Zentrum wurde am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus eingeweiht. Es soll Milliarden Daten über Tiergesundheit, Krankheiten, Bevölkerungsbewegungen,...

