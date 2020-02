Keine Mehrheit : Vorstoß für Tempolimit auf Autobahnen im Bundesrat gescheitert

Der Bundesrat hat gegen ein generelles Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen gestimmt.

von dpa

14. Februar 2020, 13:18 Uhr

Ein Vorstoß für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist im Bundesrat gescheitert. Der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ergänzen, fand am Freitag in Berlin wie erwartet keine Mehrheit in der Länderkammer. Wenn Koalitionen in den Ländern sich intern nicht einig sind, muss das Land sich im Bundesrat enthalten.

