Anfang April 2019 : Medien: Vorgezogene Wahl in Israel angekündigt

Die Chefs der Regierungskoalition in Israel haben am Montag eine Neuwahl für Anfang April 2019 angekündigt.

von dpa

24. Dezember 2018, 14:09 Uhr

Jerusalem | In Israel finden Anfang April vorgezogene Neuwahlen statt. Darauf hätten sich alle an der Regierung beteiligten Parteien geeinigt, teilte ein Sprecher der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag mit. Bislang hatte Netanjahu, dessen Regierung seit einiger Zeit in der Krise steckt, Neuwahlen abgelehnt.



Hintergrund der Entscheidung seien Spannungen innerhalb der rechts-religiösen Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, berichteten die Medien. Regulär sollte erst im November 2019 wieder gewählt werden.