Vor Dreikönigstreffen der FDP : Christian Lindner: "Ohne Frau Merkel ist es einfacher"

Christian Lindner kann sich eine Jamaika-Koalition in Zukunft vorstellen –allerdings nur ohne die Kanzlerin.

05. Januar 2019, 15:27 Uhr

Berlin | FDP-Chef Christian Lindner hält eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen auch ohne Neuwahlen für denkbar. "Würde man uns fragen, würden wir sprechen", sagte er in einem Interview des "Spiegels". Eine Erfolgsgarantie sei dies nicht - "aber ohne Frau Merkel ist es einfacher", meinte Lindner unmittelbar vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am Sonntag in Stuttgart.

Ende 2017 hatte die FDP Gespräche über eine Jamaika-Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) platzen lassen. Zur Situation damals sagte der FDP-Chef: "Nach zwölf Jahren fehlte schlicht der Mut zu Neuem und die Bereitschaft zur Korrektur alter Fehlentscheidungen."

Lindner: "Bereitschaft zu fairer Zusammenarbeit"

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen, sagte Lindner: "Wir können uns jede Persönlichkeit als Kanzler vorstellen, die bereit ist, in Deutschland einen Aufbruch zu wagen."

Notwendig seien Führung und die Bereitschaft zur fairen Zusammenarbeit. "Jede Person, die dies gewährleistet, können wir uns als Kanzler vorstellen, egal ob sie Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Olaf Scholz heißt." Merz war im Kampf um den CDU-Vorsitz knapp unterlegen; SPD-Finanzminister Scholz gilt als möglicher Kanzlerkandidat seiner Partei.