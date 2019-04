Bekenntnis zu Grundwerten gefordert : Von der AfD in die CSU? Unionspartei will Wechselwillige genau überprüfen

"Eine Aufnahme setzt eine glaubwürdige Distanzierung von der Gesinnung der AfD voraus", so CSU-Generalsekretär Blume.

von dpa

06. April 2019, 14:42 Uhr

München | Die CSU will die mögliche Aufnahme ehemaliger AfD-Mitglieder in die Partei vorher genau prüfen. "Eine Aufnahme setzt zwingend eine glaubwürdige Distanzierung von der Gesinnung der AfD und ein uneingeschränktes Bekenntnis zu unseren Grundwerten voraus", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in München.

Hintergrund ist die Ankündigung des bayerischen AfD-Fraktionschefs Markus Plenk, seinen Posten abzugeben und zur CSU wechseln zu wollen. Er hatte die AfD-Fraktion seit Herbst zusammen mit der Co-Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner geführt - die ihren Posten behält. "Bislang liegt noch kein Antrag auf Aufnahme vor", sagte Blume weiter. Ob die Voraussetzungen für ein CSU-Parteibuch gegeben sind, entscheide sich nicht von heute auf morgen.

