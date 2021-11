Südafrika : Verurteilter Vergewaltiger zum Bürgermeister gewählt

Ein Kommunalpolitiker, der in seiner früheren Amtszeit wegen Vergewaltigung angeklagt war, ist zum Bürgermeister der Provinz Westkap gewählt worden. Das südafrikanische Recht macht dies möglich.

Kapstadt | Die Wahl eines wegen Vergewaltigung verurteilten Kommunalpolitikers zum Bürgermeister hat in Südafrika empörte Reaktionen in sozialen Medien ausgelöst. Der 50 Jahre alte Mann war südafrikanischen Medien zufolge gestern vom Gemeinderat von Kannaland in der Provinz Westkap zum Bürgermeister gewählt worden - ein Amt, das er bereits in der Vergangenhei...

