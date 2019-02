Heftige Reaktion der Sicherheitskräfte : Dramatische Lage in Venezuela: Lkw durchbrechen Barrieren – Soldaten desertieren

Die Lage in Venezuela spitzt sich zu: An der Grenze zu Kolumbien durchbrachen mehrere Lkw mit Hilfsgütern Barrieren.

von dpa und afp

23. Februar 2019, 20:31 Uhr

Cúcuta | Vier Lastwagen mit Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung Venezuelas haben am Samstag auf einer Brücke nahe dem kolumbianischen Grenzort Ureña eine Barriere durchbrochen. Sicherheitskräfte des Staatschefs Nicolás Maduro beschossen den Konvoi und den sie zu Fuß begleitenden Menschen daraufhin mit Tränengas und Gummigeschossen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt, wie die Sender VPI-TV und CNN en Español berichteten.

Die Lastwagen passierten nur eine erste Barriere in der Mitte der Grenzbrücke Francisco de Paula Santander, dann wurden sie auf venezolanischer Seite von den Sicherheitskräften angehalten.

In Venezuela herrscht ein schwerer Notstand in der Lebensmittel- und Medikamentenzulieferung. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat den Bürgern die Lieferung von Hilfsgütern versprochen, sie sollen über Kolumbien und Brasilien eingeführt werden. Die Übergänge sind aber auf Geheiß der sozialistischen Regierung blockiert. Nach Ansicht Maduros hat die Hilfsgüteraktion seines Kontrahenten Guaidó das Ziel, eine militärische Intervention und den Sturz der Regierung einzuleiten.

Sicherheitskräfte desertieren

Inmitten des Machtkampfs sind nach kolumbianischen Angaben außerdem 13 weitere Sicherheitskräfte desertiert. Elf Soldaten und zwei Polizisten aus dem benachbarten Krisenland seien über die Grenze nach Kolumbien geflohen, teilte die dortige Einwanderungsbehörde am Samstag mit.

Staatschef Maduro hat in der Zwischenzeit den Abbruch aller diplomatischer Beziehungen zu Kolumbien verkündet. Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas sagte Maduro am Samstag, die "faschistische Regierung von Kolumbien" müsse all ihre diplomatischen Vertreter binnen 24 Stunden aus Venezuela abziehen. Er reagierte damit auf die Unterstützung der kolumbianischen Regierung für Venezuelas selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó und ausländische Hilfslieferungen nach Venezuela.